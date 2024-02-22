Петрозаводчанки рассказали, каким должен быть идеальный мужчина

В представлении жительниц Петрозаводска настоящий мужчина должен быть добрым и порядочным Какими качествами должен обладать настоящий мужчина? Что вы подарите самому главному своему мужчине 23 февраля? Какой подарок будете ждать в ответ 8 марта? С такими вопросами мы вышли сегодня на улицы ….
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