Петрозаводчанки рассказали, каким должен быть идеальный мужчина

В представлении жительниц Петрозаводска настоящий мужчина должен быть добрым и порядочным Какими качествами должен обладать настоящий мужчина? Что вы подарите самому главному своему мужчине 23 февраля? Какой подарок будете ждать в ответ 8 марта? С такими вопросами мы вышли сегодня на улицы ….