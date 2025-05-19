Евросоюз подавил «пророссийский протест» в ключевой стране, через которую поставляют оружие Украине. Брюссель использовал все возможные административные рычаги, чтобы в Румынии победил кандидат-евроатлантист, убежденный сторонник военной поддержки Киева Никушор Дан.
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