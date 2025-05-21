ФСБ задержала мужчину, готовившего диверсию на одном из заводов Казани

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Федеральная служба безопасности России задержала участника проукраинских радикальных организаций, который готовил диверсию с использованием беспилотника на одном из заводов Казани, сообщили 21 мая в пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Татарстан.
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