Военный корреспондент Александр Сладков привёл несколько тезисов, которыми киевский режим продолжает сейчас подбадривать и себя, и людей.
Военкор Сладков: "На Украине начались похороны России"
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Зато Украина процветает! Жизнь на Украине с каждым днем становиться лучше и слаще! Они от всё общего изобилия и процветания не знают куда и даётся то! Скоро уже поношеными "кружевными трусиками" по всей Европе начнут торговать!
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