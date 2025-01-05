Военкор Сладков: "На Украине начались похороны России"

ИМ

Ильдус Мамлеев

Зато Украина процветает! Жизнь на Украине с каждым днем становиться лучше и слаще! Они от всё общего изобилия и процветания не знают куда и даётся то! Скоро уже поношеными "кружевными трусиками" по всей Европе начнут торговать!