64,9% нижегородцев не устраивает работа общественного транспорта

64,9% человек не устраивает качество работы общественного транспорта в Нижнем Новгороде. Такими результатами исследования поделись в министерстве транспорта и автомобильных дорог в Нижегородской области на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ), посвященной обновленной маршрутной сети.
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