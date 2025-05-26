64,9% нижегородцев не устраивает работа общественного транспорта

64,9% человек не устраивает качество работы общественного транспорта в Нижнем Новгороде. Такими результатами исследования поделись в министерстве транспорта и автомобильных дорог в Нижегородской области на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ), посвященной обновленной маршрутной сети.