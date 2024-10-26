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1,3 миллиарда рублей направят на реконструкцию новосибирской трассы

1,3 миллиарда рублей направят на реконструкцию новосибирской трассы

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области объявило конкурс по выбору подрядчика, который проведет ремонт дороги на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар, у поселков 8 Марта и Красный Восток.

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