1,3 миллиарда рублей направят на реконструкцию новосибирской трассы

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области объявило конкурс по выбору подрядчика, который проведет ремонт дороги на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар, у поселков 8 Марта и Красный Восток.
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