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«Серебряный ручей» вывели на чистую воду // СКР завершил расследование уголовного дела о хищении 1,7 млрд рублей дольщиков в Башкирии

«Серебряный ручей» вывели на чистую воду // СКР завершил расследование уголовного дела о хищении 1,7 млрд рублей дольщиков в Башкирии

Заместитель директора ООО «Крона» Ильнур Шафиков и учредитель ООО «Базис» Альбина Булатова (обе компании аффилированы с ГК «Рассвет» предпринимателя Рашита Багаутдинова) предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

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