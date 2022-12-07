«Серебряный ручей» вывели на чистую воду // СКР завершил расследование уголовного дела о хищении 1,7 млрд рублей дольщиков в Башкирии

Заместитель директора ООО «Крона» Ильнур Шафиков и учредитель ООО «Базис» Альбина Булатова (обе компании аффилированы с ГК «Рассвет» предпринимателя Рашита Багаутдинова) предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.