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Людмила Максакова отсудила более 150 тысяч из-за испорченной двери

Мещанский суд Москвы удовлетворил иск советской и российской актрисы Людмилы Максаковой и взыскал более 150 тысяч рублей с Фонда капитального ремонта из-за испорченной входной двери в ее квартире, об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала суда.

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