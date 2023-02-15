Людмила Максакова отсудила более 150 тысяч из-за испорченной двери

Мещанский суд Москвы удовлетворил иск советской и российской актрисы Людмилы Максаковой и взыскал более 150 тысяч рублей с Фонда капитального ремонта из-за испорченной входной двери в ее квартире, об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала суда.