Лжеиностранец обещал жительнице Приморья любовь, а в итоге обманул на деньги

В Приморском крае жительница поселка Шкотово стала жертвой брачного афериста — мошенник, представлявшийся гражданином США, долгое время просил у нее деньги на отправление подарков и для возможности прилететь в Россию.
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