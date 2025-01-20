Какой сегодня праздник: 21 января

21 января в России отмечают День инженерных войск. Именно в этот день в 1701 году царь Петр I издал приказ о создании «Школы пушкарского приказа», в которой готовили офицеров артиллерии и военных инженеров.
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