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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Петров об ужесточении лимита: «Хорошие легионеры могут уехать, но это шанс для российского футболиста быстрее добиться успеха»

Полузащитник «Балтики» Илья Петров поделился мыслями по поводу сокращения лимита на легионеров в РПЛ .

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