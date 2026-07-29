В России отреагировали на объявление Дурова в международный розыск

Мессенджер Telegram превращается в дикое поле, где при попустительстве руководства не действуют законы о безопасности и защите человеческой жизни, его администрация сделала свой выбор, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.
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