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В России отреагировали на объявление Дурова в международный розыск

В России отреагировали на объявление Дурова в международный розыск

Мессенджер Telegram превращается в дикое поле, где при попустительстве руководства не действуют законы о безопасности и защите человеческой жизни, его администрация сделала свой выбор, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

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