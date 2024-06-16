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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эрик тен Хаг: «Рэшфорд и Грилиш не показывали нужного уровня. В таком случае рискуешь не попасть в сборную»

«Грилиш и Рэшфорд не показывали нужного уровня в этом сезоне. А когда ты не показываешь его, то рискуешь не попасть в сборную своей страны», – отметил главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Nederlandse Omroep Stichting.

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