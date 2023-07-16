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Собянин: фонтаны — визитная карточка российской столицы

Собянин: фонтаны — визитная карточка российской столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы Сергей Собянин рассказал, что фонтаны являются визитной карточкой российской столицы.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Как ошибается Собянин, вот что значит не власть оторвана от действительности, визитная карточка не только Москвы, а всей России стали мигранты, гастарбайтеры и прочие пришлые, но ни как не Русский народ... Такси пришлые, городской транспорт пришлые, торговля, рынки пришлые и т.д. И где же Русь, где Русью пахнет????
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