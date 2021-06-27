Русские «имитируют атаки» рядом с авианосцем Британии

В пятницу российские вооруженные силы начали масштабные учения в Средиземным море. На Западе это восприняли как демонстрацию силы после инцидента с британским эсминцем в Черном море.
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