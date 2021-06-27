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Русские «имитируют атаки» рядом с авианосцем Британии

Русские «имитируют атаки» рядом с авианосцем Британии

В пятницу российские вооруженные силы начали масштабные учения в Средиземным море. На Западе это восприняли как демонстрацию силы после инцидента с британским эсминцем в Черном море.

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степан дунов
Запасайтесь памперсами господа наглоскунсы.
влад врона
"группа британских авианосных самолетов. " - читай , что пишешь...
Иван Семенов
А нельзя ли на авианосец сбросить бигбег с дерьмом, запах будет придавать естественность этой куче г.вна! Хотяяяя.... лучше не трогать, как говорит русская поговорка"не трожь г.вно, вонять не будет"!
Алексей
Правильно восприняли западные режимы как демонстрацию силы. До них по иному не доходит.
Виктор Томилин
Средиземное море не является внутренним морем НАТО, как бы этог не хотелось западу. Ливию НАТОвские самолеты разбомбили, но Сирия - то осталась?! А там русские живут, арендуют у Сирии 2 базы - морскую и военно - космическую.
борис сторублевцев
Это прямо бальзам на сердце!!!Пусть наши пацаны шалят по-чаше !!!И во всех морях и океанах нашего Шарика!!!
Борис Осипов
Алина
Коська
Мудрые слова высказанные К.Марксом " БИТИЁ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ"!!! Хотите проверить или опровергнуть - ПЛИЗ!!!

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