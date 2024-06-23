Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: новый олдскульный гиперкар Bugatti Tourbillon, кроссовер BMW X3 нового поколения, обновлённый электроседан Audi e-tron GT, коллекционная стамбульская серия моделей Bentley и внедорожник Rezvani Arsenal на базе Cadillac Escalade.