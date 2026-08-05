Роспотребнадзор Владимирской области предостерёг от мошеннических писем

Мошенники рассылают письма с требованием оплатить почтовые услуги и QR-кодом для перехода по ссылке. Роспотребнадзор предупреждает, что уведомления о проверках размещаются в личном кабинете на ЕПГУ и не содержат требований об оплате.
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