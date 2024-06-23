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В России ограничили ипотеку с плавающими ставками

С осени 2024 года на кредиты с плавающими ставками смогут рассчитывать лишь те, кто запросит в банках суммы от 15 млн рублей, следует из принятого Госдумой законопроекта Госдума приняла закон, ограничивающий выдачу гражданам кредитов, в том числе ипотечных, с плавающей процентной ставкой.

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