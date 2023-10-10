Актер Джексон Энтони скончался после аварии со слоном

Шри-ланкийский актер Джексон Энтони скончался в результате дорожной катастрофы с участием слона. Актер, известный на Шри-Ланке, умер в отделении интенсивной терапии, где находился больше года после аварии.
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