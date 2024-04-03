Суд арестовал главного инженера рудника "Пионер" и двух сотрудников Ростехнадзора

Главного инженера рудника "Пионер" в Приамурье Дениса Черникова арестовали сроком до 19 мая. Обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ было предъявлено инженеру после произошедшего на руднике ЧП, в результате которого погибли 13 горняков.
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