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Корабельная ударная группа Тихоокеанского флота вернулась в пункт базирования после боевой службы в Тихом океане

Корабельная ударная группа Тихоокеанского флота вернулась в пункт базирования после боевой службы в Тихом океане

В ходе боевой службы КУГ провела различные учения с самолётами Морской авиации Тихоокеанского флота, а специалисты штурманской боевой части изучили районы плавания в отдаленной от пункта базирования океанской зоне.

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