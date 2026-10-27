«Они идейные — и они умеют убивать. И любят убивать. В норах сидели, траву жрали — но выходили и убивали» Алексей Песков На фото: политолог Яков Кедми (Фото: Михаил Почуев/ТАСС) То, что публикуется ниже, фрагмент интервью экс-главы израильской специальной службы Натив, эксперта по международной политике и безопасности Якова Кедми в эфире одного из оппозиционных украинских видеоканалов.