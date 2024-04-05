ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

14 подписчиков

Член Общественной палаты Москвы рассказал, как расширение маткапитала повлияло на качество образования

Член Общественной палаты Москвы рассказал, как расширение маткапитала повлияло на качество образования

В годовом отчете правительства перед Государственной думой премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что пристальное внимание уделяется вопросам защиты материнства и детства, в том числе последовательно расширяется программа материнского капитала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх