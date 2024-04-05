Член Общественной палаты Москвы рассказал, как расширение маткапитала повлияло на качество образования

В годовом отчете правительства перед Государственной думой премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что пристальное внимание уделяется вопросам защиты материнства и детства, в том числе последовательно расширяется программа материнского капитала.
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