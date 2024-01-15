Депутат Милонов предложил запретить вазэктомию в России

МОСКВА, 15 января, ФедералПресс. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проводить стерилизацию женщин, которая сейчас является добровольной, только по медицинским показаниям, а мужскую вазэктомию полностью исключить из перечня услуг.
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