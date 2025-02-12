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Русская весна

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«Отважные» массово уничтожают технику и пехоту врага, наступая на Покровск, — ещё 1 день боёв гв «Центр» (ВИДЕО)

«Отважные» массово уничтожают технику и пехоту врага, наступая на Покровск, — ещё 1 день боёв гв «Центр» (ВИДЕО)

Публикуем кадры боевой работы бойцов группировки войск «Центр» за 10 февраля по уничтожению военной техники, вооружения, пехоты и позиций ВСУ в ходе активных наступательных действий на покровском (красноармейском) направлении.

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