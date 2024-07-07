Встречайте новые возможности: гороскоп Павла Глобы на неделю с 8 по 14 июля 2024 года Алёна ЮрьеваПавел Глоба, один из ведущих астрологов, предсказывает благоприятную неделю с 8 по 14 июля 2024 года для всех знаков зодиака.