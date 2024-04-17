Генподрядчик «Сибирь-Арены» решил «пободаться» с новосибирскими властями в суде

ООО «Элинальфа» подало в Арбитражный суд Новосибирской области встречный иск к ГКУ «Арена». Генподрядчик строительства нового ледового дворца спорта в Новосибирске требует взыскать с государственного казенного учреждения почти 880 миллионов рублей задолженности.