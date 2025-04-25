WP сообщила об уходе Каспера с должности главы аппарата шефа Пентагона

Руководитель аппарата министра обороны США Пита Хегсета Джо Каспер покинул свою должность. Об этом 25 апреля сообщила газета The Washington Post (WP)По ее данным, Каспер покинул пост добровольно и теперь станет специальным госслужащим на неполный рабочий день, сосредоточенным на вопросах науки, технологий и промышленности.