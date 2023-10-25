Следующий фильм "Миссия невыполнима" с Томом Крузом отложен до 2025 года

Следующий фильм "Миссия невыполнима" покидает календарь кассовых сборов 2024 года. Как пишет издание Hollywood Reporter, Paramount и Skydance перенесли выход картины на 23 мая 2025 года с предыдущей даты, 28 июня 2024 года.
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