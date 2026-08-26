В Краснодарском крае ещё одного блогера привлекли к ответственности за публикацию видео с последствиями атаки беспилотника.
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В Краснодарском крае ещё одного блогера привлекли к ответственности за публикацию видео с последствиями атаки беспилотника.
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