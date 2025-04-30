С 22 по 25 мая в ЦВЗ «Манеж» пройдет VI Московская неделя интерьера и дизайна. Под одной крышей на самом масштабном событии в индустрии интерьера и дизайна соберутся производители, поставщики и дизайнеры, бренды мебели, декора, текстиля и отделочных материалов.