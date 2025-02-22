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Кристиан Хорнер: Я был бы рад видеть Норриса фаворитом в Австралии

Кристиан Хорнер: Я был бы рад видеть Норриса фаворитом в Австралии

Кристиан Хорнер: Я был бы рад видеть Норриса фаворитом в Австралии Red Bull Racing Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер считает, что иногда бывает хорошо не быть фаворитом, так как это провоцирует лишнее давление на команду и пилота.

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