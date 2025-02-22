Кристиан Хорнер: Я был бы рад видеть Норриса фаворитом в Австралии Red Bull Racing Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер считает, что иногда бывает хорошо не быть фаворитом, так как это провоцирует лишнее давление на команду и пилота.