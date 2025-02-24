Украинский дрон сбили над российским регионом

Украинский беспилотник сбит над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram. Летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны около 7:10 мск, уточнили в военном ведомстве.
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