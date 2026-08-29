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Царьград

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Путин вспомнил свою первую учительницу Чижову Тамару Павловну

Путин вспомнил свою первую учительницу Чижову Тамару Павловну

Владимир Путин посетил Московский педагогический государственный университет и поделился воспоминаниями о своей первой учительнице, Чижовой Тамаре Павловне.

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