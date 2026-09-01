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Царьград

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Суд подтвердил взыскание 800 млн рублей с экс-зампреда Ивановской области

Суд подтвердил взыскание 800 млн рублей с экс-зампреда Ивановской области

Второй кассационный суд подтвердил взыскание более 800 млн рублей с Сергея Зобнина, бывшего зампреда правительства Ивановской области.

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