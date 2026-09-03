RT на русском РИА Новости Российский лидер Владимир Путин заявил, что военной базы в Гюмри не будет завтра, если армянская сторона не заинтересована в ней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Митинг КПРФ в Мос...
- Митинг КПРФ в Мос...
Дык много баз потеряли... что изменилось
Перед выводом базы в Россию надо всё перевезти, а остальное - уничтожить так, чтобы восстановление было дороже постройки нового!
Не будет российской базы, будет НАТОвская . Хозяином Закавказья станет Америка в лице Турции. Всего лишь откроется дорога для окончательного оформления Турана,которым грезит Эрдоган...А нам надо это НАТО на задворках..?
«Путин: военной базы в Гюмри не будет завтра, если Ереван не заинтересован в ней»
Вот вся русская широкая душа в одной фразе!
А если по- простому, по- буржуазному?
А тогда мы бы сказали примерно так:
-Военной базы в Гюмри не будет через полчаса после того, как она станет не нужна России!
Не хочу сказать что весь армянский народ состоит из таких пашинянов, но раз они молчат, не протестуют против его деятельности, значит солидарны с ним. Нужно принять решение самим. Выгнать армению из ЕАЭС, СНГ и закрыть для армян границу. А в России весь армянский бизнес прижать.
Да вывести базу и пусть азербайданцы перережут и дело с концом.