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Путин: военной базы в Гюмри не будет завтра, если Ереван не заинтересован в ней

Путин: военной базы в Гюмри не будет завтра, если Ереван не заинтересован в ней

RT на русском РИА Новости Российский лидер Владимир Путин заявил, что военной базы в Гюмри не будет завтра, если армянская сторона не заинтересована в ней.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Вадим Казарян
Вадим Казарян

Не будет российской базы, будет НАТОвская . Хозяином Закавказья станет Америка в лице Турции. Всего лишь откроется дорога для окончательного оформления Турана,которым грезит Эрдоган...А нам  надо  это НАТО на задворках..?

Профиль пользователя Sergey Ivanov
Sergey Ivanov

«Путин: военной базы в Гюмри не будет завтра, если Ереван не заинтересован в ней»
Вот вся русская широкая душа в одной фразе!
А если по- простому, по- буржуазному?
А тогда мы бы сказали примерно так:
-Военной базы в Гюмри не будет через полчаса после того, как она станет не нужна России!

Профиль пользователя кайрат маминов
кайрат маминов

Не хочу сказать что весь армянский народ состоит из таких пашинянов, но раз они молчат, не протестуют против его деятельности, значит солидарны с ним.  Нужно принять решение самим. Выгнать армению из ЕАЭС, СНГ и закрыть для армян границу. А в России весь армянский бизнес прижать.