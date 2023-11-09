Авария дня. Вырулила на встречную полосу и отправила 7 человек в больницу

Вечером 6 ноября на трассе Набережные Челны – Нижнекамск в Тукаевском районе 36-летняя женщина на автомобиле Лада Приора, получившая права менее месяца назад, была ослеплена фарами встречных автомобилей, не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем Лада ВИС под управлением 50-летнего мужчины.