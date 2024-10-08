Массовая атака ВСУ, новый генерал "Армагеддон" и внезапный ход Белоусова: Главное за ночь и утро 8 октября

Накануне вечером мониторинговые каналы сообщили о второй серии запусков ракет и дронов с территории Украины, аналитики "вычислили" в Минобороны России нового генерала "Армагеддона", Андрей Белоусов сделал внезапный ход.
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