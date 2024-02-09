Яна Поплавская высказалась о семье Наташи Королевой

Актриса Яна Поплавская прошлась по звездам. Известно, что с начала военного конфликта на востоке Украины мать Наташи Королевой, Людмила Порывай, которая проживает в Майами уже много лет, публично поддерживала Украину.
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