Другая «Зеркальная линия»: ИИ создал антиутопический город-небоскреб

«Зеркальная линия» в виде антиутопического проекта / © AI-DA Аналог горизонтального мегаполиса получился перегруженным в инфраструктурном плане, а акцент сделан на проживании огромного числа людей на небольшом участке.
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