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Салах досрочно вернется в «Ливерпуль» из сборной Египта. Вингеру разрешили не играть с Мавританией из-за искусственного поля и жесткого стиля игры соперника

Как передает Daily Mail, вингеру разрешили не играть с Мавританией в отборочном матче Кубка африканских наций из-за жесткого стиля игры соперника и искусственного поля на стадионе, где должен состояться матч.

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