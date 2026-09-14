Пенсионерка умерла в аэропорту Краснодара после перелета. Об этом 14 сентября сообщает РЕН ТВ.Летевшая из Санкт-Петербурга 70-летняя женщина плохо себя почувствовала еще в самолете, сообщил телеканал.