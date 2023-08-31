Военное обозрение

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Почему Глобальный Юг фактически не поддержал Россию

Почему Глобальный Юг фактически не поддержал Россию

Запад довольно активно грабит Глобальный Юг в обмен на бусы и айфоны для вождей, извлекая полезные ископаемые и продавая свои товары на местные задавленные иностранной экономической экспансией рынки.

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Комментарии
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Гурбангулы
Всё та же история про кровати в борделе.
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