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Sport24 сообщает, что Костомаров восстанавливается, хочет начать двигаться и выйти из больницы

Sport24 сообщает, что Костомаров восстанавливается, хочет начать двигаться и выйти из больницы

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в настоящий момент восстанавливается после тяжелой болезни.

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