Рим (ATP). Финал. Зверев сыграет с Харри не ранее 18:00 мск

Сетка здесь. Internazionali BNL d’Italia Рим, Италия 8 – 19 мая 2024 ATP 1000 Призовой фонд – 7 877 020 евро Открытые корты, грунт Финал Александр Зверев (Германия) Николас Харри (Чили) Дата проведения 19 мая, 18.
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