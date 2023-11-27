Пашинян совсем не в курсе, какая армия у Швейцарии? О его заявлении распустить армию Армении и создать новую, по образу Швейцарии

7,2K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Никол Пашинян сегодня в прямом эфире сообщил, что армянская армия будет расформирована, а на её месте появится новая и высокоэффективная, как в Швейцарии.
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