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Добрый Мир

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Пашинян совсем не в курсе, какая армия у Швейцарии? О его заявлении распустить армию Армении и создать новую, по образу Швейцарии

Пашинян совсем не в курсе, какая армия у Швейцарии? О его заявлении распустить армию Армении и создать новую, по образу Швейцарии

7,2K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Никол Пашинян сегодня в прямом эфире сообщил, что армянская армия будет расформирована, а на её месте появится новая и высокоэффективная, как в Швейцарии.

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Комментарии
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Лев Добрый
Чтобы вылечить маразматика Пашиняна и народ, который поддерживает его, много ума не надо! Надо объявить санкции против Армении и перестать поставлять энергоресурсы и до особых условий закрыть наш рынок для них. Как вы думаете, на долго хватит их пыл? 😎😀👈🤠
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16 час.
Лев Добрый
На счёт энергоресурсов для Армении, есть коммерческие поставщики, которые готовы будут поставлять эти ресурсы, но по рыночным ценам, а что пиндо-сранцы США так и делают!😎😱🤠👈👍
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16 час.

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