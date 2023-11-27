Пашинян совсем не в курсе, какая армия у Швейцарии? О его заявлении распустить армию Армении и создать новую, по образу Швейцарии

Лев Добрый

Чтобы вылечить маразматика Пашиняна и народ, который поддерживает его, много ума не надо! Надо объявить санкции против Армении и перестать поставлять энергоресурсы и до особых условий закрыть наш рынок для них. Как вы думаете, на долго хватит их пыл? 😎😀👈🤠