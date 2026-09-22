Рожденные в плену в годы ВОВ советские дети жили не больше полугода

РИА Новости/Александр Капустянский Средняя продолжительность жизни советских детей, рожденных в плену на западе Германии в 1942–1945 годах, составляла лишь 186 дней.
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