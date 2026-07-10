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Аргументы недели

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Сорвана очередная диверсия украинских спецслужб

Сорвана очередная диверсия украинских спецслужб

Спецслужбы Украины планировали диверсию на военном аэродроме «Ростов-Центральный». Цель украинских спецслужб была вполне конкретной: нанести максимальный урон инфраструктуре, уничтожить авиацию и личный состав.

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