Сорвана очередная диверсия украинских спецслужб

Спецслужбы Украины планировали диверсию на военном аэродроме «Ростов-Центральный». Цель украинских спецслужб была вполне конкретной: нанести максимальный урон инфраструктуре, уничтожить авиацию и личный состав.
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