💼 В Крыму насчитывается более 250 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства «Малый и средний бизнес — одна из ключевых основ развития Крыма.
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💼 В Крыму насчитывается более 250 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства «Малый и средний бизнес — одна из ключевых основ развития Крыма.