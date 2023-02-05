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Украли медведей: новосибирские циркачи на пенсии пожаловались на пропажу животных

Украли медведей: новосибирские циркачи на пенсии пожаловались на пропажу животных

Стали известные новые подробности о цирковых медведях, найденных зоозащитниками недалеко от ПашиноБывшие циркачи Сергей и Марина Герасимовы обнаружили пропажу принадлежащих им кошек, собак и медведей, которых они содержали после выхода на пенсию.

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